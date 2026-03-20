Представлены наушники Lenovo YOGA True Wireless Noise Cancelling Earbuds

Компания Lenovo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью YOGA True Wireless Noise Cancelling Earbuds, в основе которых лежат 12,2-миллиметровые динамические драйвера и один DAC. Новинка характеризуется частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц, шестью микрофонами, технологией распознавания голоса пользователя, системой активного шумоподавления с эффективностью до -40 дБ, интеллектуальным шумоподавлением ENC для телефонных звонков, батареей ёмкостью 40 мАч для наушника и 500 мАч для зарядного футляра, автономностью до 7 часов и до 36 часов с учетом кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часов работы), временем на полную зарядку около одного часа и защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IPX4. Цена наушников составляет эквивалент 85 долларов.