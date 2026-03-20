Представлены наушники Lenovo YOGA True Wireless Noise Cancelling Earbuds

Компания Lenovo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью YOGA True Wireless Noise Cancelling Earbuds, в основе которых лежат 12,2-миллиметровые динамические драйвера и один DAC. Новинка характеризуется частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц, шестью микрофонами, технологией распознавания голоса пользователя, системой активного шумоподавления с эффективностью до -40 дБ, интеллектуальным шумоподавлением ENC для телефонных звонков, батареей ёмкостью 40 мАч для наушника и 500 мАч для зарядного футляра, автономностью до 7 часов и до 36 часов с учетом кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часов работы), временем на полную зарядку около одного часа и защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IPX4. Цена наушников составляет эквивалент 85 долларов.

Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5 оценили в 17 тысяч рублей …
Компания Huawei выпустила в российскую продажу беспроводные наушники FreeBuds Pro 5, которые оценены в 17…
Обзор Baseus Inspire XH1. Беспроводные наушники с Dolby Spat…
Беспроводные наушники Baseus Inspire XH1 разрабатывались совместно с BOSE. Новинка поддерживает технологи…
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второг…
Не так давно компания Suunto выпустила новую модель беспроводных наушников SUUNTO WING 2, разработанну…
Soundcore представила наушники AeroFit 2 Pro…
На CES 2026 компания Anker представила новую версию наушников AeroFit Pro, которая позволяет либо слышать…
Наушники Google Pixel Buds 2a выйдут в новых расцветках…
Авторитетный инсайдер OnLeaks сообщает, что в ближайшее время компания Google выпустит две новые расцветк…
Наушники Realme Buds Clip оценили в 60 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Clip, главной особенностью кото…
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluet…
Тестируемые наушники UGREEN LightBuds WS217 относятся к недорогому сегменту и при этом для соединения с и…
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников флагманской моделью Buds 6, которая может по…
Обзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраномОбзор UGREEN LightBuds WS217. Доступные TWS наушники с Bluetooth 6.0 и экраном
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофономОбзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном
Обзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор Defender Quake LED. Недорогие игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor