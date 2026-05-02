Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 3

Компания HP объявила о выпуске игровых гарнитур Cloud Stinger 3 и CloudX Stinger 3, которые могут похвастаться прочной конструкцией с направляющими оголовья из нержавеющей стали. Новинки также характеризуются лёгким корпусом, фирменными амбушюрами с эффектом памяти, 50-миллиметровыми динамиками, автономностью до 80 часов, поддержкой подключения по радиоканалу 2,4 ГГц с низкой задержкой и через Bluetooth у беспроводной версии, микрофоном с поддержкой шумоподавления и поворотным механизмом, когда при поднятии штанги автоматически отключается звук. Наушники продаются в черной и белой расцветках по цене в 50 и 100 долларов за проводную и беспроводную модели соответственно.

Официально: наушники OnePlus Nord Buds 4 Pro готовы к выходу…
Компания OnePlus объявила, что 19 марта в Индии будут представлены беспроводные наушники OnePlus Nord Bud…
Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds Ace 3…
Компания OnePlus объявила о выпуске беспроводных наушников Buds Ace 3, которые обойдутся в Китае в эквива…
Официально: OnePlus Nord CE6 готов к выходу …
Компания OnePlus объявила, что официальный релиз смартфонов Nord CE6 и Nord CE6 Lite состоится в Индии 7 …
Наушники Moto Buds 2 Plus оценили в 150 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Moto Buds 2 Plus и Buds 2, которы…
Наушники JBL Live 780NC оценили в 250 долларов …
Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Live 780NC и Live 680N, которые основа…
Глобальная версия REDMI Buds 8 Pro готова к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что на презентации 28 февраля состоится международный релиз беспроводных наушни…
Обзор Sanag Z60S. Беспроводные наушники клипсы …
Беспроводные наушники Sanag Z60S выполнены в эргономичной и ультралегкой с клипсами для надежной фиксации…
Наушники HONOR CHOICE Earbuds S8 оценили в 100 евро …
Компания HONOR представила в Европе беспроводные наушники CHOICE Earbuds S8, которые получили коаксиальну…
Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANCОбзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушникиОбзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники
Обзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и домаОбзор Rapoo H150S. Разговорная гарнитура для офиса и дома
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
