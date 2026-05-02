Представлена игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger 3

Компания HP объявила о выпуске игровых гарнитур Cloud Stinger 3 и CloudX Stinger 3, которые могут похвастаться прочной конструкцией с направляющими оголовья из нержавеющей стали. Новинки также характеризуются лёгким корпусом, фирменными амбушюрами с эффектом памяти, 50-миллиметровыми динамиками, автономностью до 80 часов, поддержкой подключения по радиоканалу 2,4 ГГц с низкой задержкой и через Bluetooth у беспроводной версии, микрофоном с поддержкой шумоподавления и поворотным механизмом, когда при поднятии штанги автоматически отключается звук. Наушники продаются в черной и белой расцветках по цене в 50 и 100 долларов за проводную и беспроводную модели соответственно.