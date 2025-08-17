Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением

Беспроводные наушники SVEN AP-B800MV поддерживают гибридную систему активного шумоподавления, Bluetooth 5.4 и выполнены в корпусе с защитой от брызг воды IPx4. Отдельно отмечается индивидуальная настройка при помощи приложения SmartLife, доступного на iOS и Android.

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

У наушников классическое исполнение в корпусе из пластика черного цвета с матовым покрытием. Гарнитуру можно эксплуатировать под дождем или во время тренировок, защищены от брызг воды.

Чашки овальной формы без броских декоративных элементов. Плавные линии с аккуратно закругленными боковыми гранями.

Конструкция позволяет поворачивать обе чашки на 90 градусов, а также складывать их. В собранным состоянии общие габариты уменьшаются, упрощая ношение в сумке или рюкзаке.

Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем внутри. Приятны тактильно и во время ношения обеспечивают хороший уровень пассивной звукоизоляции. После снятия быстро восстанавливают свою форму.

Управляются SVEN AP-B800MV при помощи механических кнопок на боковой грани. Разъем USB-C используется для зарядки. Выведена группа из восьми микрофонов.

Оголовье широкое, на внутренней стороне мягкая вставка. Есть возможность отрегулировать длину, подобрать длину для удобной посадки.

Софт

Доступно приложение SmartLife для проведения индивидуальных настроек. Популярное приложение для управления элементами умного дома. Управление гарнитурой с быстрым доступом к ключевым функциям с помощью плиток.

Библиотека эквалайзера включает большое количество профилей под разные жанры.

Переключатель режимов работы активного шумоподавления: отключено, нормальное и прозрачное прослушивание.

Поиск гарнитуры с отображением последнего места в котором она была обнаружена.

Тесты

У SVEN AP-B800MV эргономичное внешнее исполнение. Подойдет людям разного возраста, на уши не давят, но при этом и не смещаются во время ходьбы или пробежек. В этих наушниках можно проводить много времени, а это актуально с учетом того что время автономной работы превышает 14 часов с включенной системой активного шумоподавления на высокой громкости.

Для соединения с источником звука использует Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. Поддерживают разные типы устройств. Дальность соединения до 10 метров. Установка приложения для работы необязательна, но расширит возможности с выбором пресета эквалайзера и поиска гарнитуры.

За звук в них отвечают 40 мм динамики. Насыщенное звучание с ровной сценой. Громкости хватает для разных сценариев. С увеличением громкости звук остается без хрипов и искажения. Передает детали инструментов и вокал. В играх достойно звучали фоновые эффекты.

Система активного шумоподавления уверенно отсекает внешние шума и с ней можно сосредоточиться на прослушивании подкастов и музыки при эксплуатации в общественном транспорте, самолете или на городских улицах.

Итоги

SVEN AP-B800MV – полноразмерные наушники с беспроводным подключением и системой гибридного шумоподавления, выполненные в эргономичном корпусе со складываемой конструкцией и защитой IPX4, поддерживающие управление через приложение.