Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением

Беспроводные наушники SVEN AP-B800MV поддерживают гибридную систему активного шумоподавления, Bluetooth 5.4 и выполнены в корпусе с защитой от брызг воды IPx4. Отдельно отмечается индивидуальная настройка при помощи приложения SmartLife, доступного на iOS и Android.

Обзор SVEN AP-B800MV

Комплектация

Коробка из плотного картона с информацией по характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN AP-B800MV

Внешний вид

У наушников классическое исполнение в корпусе из пластика черного цвета с матовым покрытием. Гарнитуру можно эксплуатировать под дождем или во время тренировок, защищены от брызг воды.

внешний вид SVEN AP-B800MV

Чашки овальной формы без броских декоративных элементов. Плавные линии с аккуратно закругленными боковыми гранями.

внешний вид SVEN AP-B800MV

Конструкция позволяет поворачивать обе чашки на 90 градусов, а также складывать их. В собранным состоянии общие габариты уменьшаются, упрощая ношение в сумке или рюкзаке.

внешний вид SVEN AP-B800MV

Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем внутри. Приятны тактильно и во время ношения обеспечивают хороший уровень пассивной звукоизоляции. После снятия быстро восстанавливают свою форму.

внешний вид SVEN AP-B800MV

Управляются SVEN AP-B800MV при помощи механических кнопок на боковой грани. Разъем USB-C используется для зарядки. Выведена группа из восьми микрофонов.

внешний вид SVEN AP-B800MV

Оголовье широкое, на внутренней стороне мягкая вставка. Есть возможность отрегулировать длину, подобрать длину для удобной посадки.

внешний вид SVEN AP-B800MV

Софт

Доступно приложение SmartLife для проведения индивидуальных настроек. Популярное приложение для управления элементами умного дома. Управление гарнитурой с быстрым доступом к ключевым функциям с помощью плиток.

приложение SVEN AP-B800MV

Библиотека эквалайзера включает большое количество профилей под разные жанры.

приложение SVEN AP-B800MV

Переключатель режимов работы активного шумоподавления: отключено, нормальное и прозрачное прослушивание.

приложение SVEN AP-B800MV

Поиск гарнитуры с отображением последнего места в котором она была обнаружена.

приложение SVEN AP-B800MV

Тесты

У SVEN AP-B800MV эргономичное внешнее исполнение. Подойдет людям разного возраста, на уши не давят, но при этом и не смещаются во время ходьбы или пробежек. В этих наушниках можно проводить много времени, а это актуально с учетом того что время автономной работы превышает 14 часов с включенной системой активного шумоподавления на высокой громкости.

тесты SVEN AP-B800MV

Для соединения с источником звука использует Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. Поддерживают разные типы устройств. Дальность соединения до 10 метров. Установка приложения для работы необязательна, но расширит возможности с выбором пресета эквалайзера и поиска гарнитуры.

тесты SVEN AP-B800MV

За звук в них отвечают 40 мм динамики. Насыщенное звучание с ровной сценой. Громкости хватает для разных сценариев. С увеличением громкости звук остается без хрипов и искажения. Передает детали инструментов и вокал. В играх достойно звучали фоновые эффекты.

тесты SVEN AP-B800MV

Система активного шумоподавления уверенно отсекает внешние шума и с ней можно сосредоточиться на прослушивании подкастов и музыки при эксплуатации в общественном транспорте, самолете или на городских улицах.

тесты SVEN AP-B800MV

Итоги

SVEN AP-B800MV – полноразмерные наушники с беспроводным подключением и системой гибридного шумоподавления, выполненные в эргономичном корпусе со складываемой конструкцией и защитой IPX4, поддерживающие управление через приложение.
