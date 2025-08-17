Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением

Чашки овальной формы без броских декоративных элементов. Плавные линии с аккуратно закругленными боковыми гранями.
Конструкция позволяет поворачивать обе чашки на 90 градусов, а также складывать их. В собранным состоянии общие габариты уменьшаются, упрощая ношение в сумке или рюкзаке.
Амбушюры из мягкой экокожи с наполнителем внутри. Приятны тактильно и во время ношения обеспечивают хороший уровень пассивной звукоизоляции. После снятия быстро восстанавливают свою форму.
Управляются SVEN AP-B800MV при помощи механических кнопок на боковой грани. Разъем USB-C используется для зарядки. Выведена группа из восьми микрофонов.
Оголовье широкое, на внутренней стороне мягкая вставка. Есть возможность отрегулировать длину, подобрать длину для удобной посадки.
Библиотека эквалайзера включает большое количество профилей под разные жанры.
Переключатель режимов работы активного шумоподавления: отключено, нормальное и прозрачное прослушивание.
Поиск гарнитуры с отображением последнего места в котором она была обнаружена.
Для соединения с источником звука использует Bluetooth 5.4 с кодеками SBC и AAC. Поддерживают разные типы устройств. Дальность соединения до 10 метров. Установка приложения для работы необязательна, но расширит возможности с выбором пресета эквалайзера и поиска гарнитуры.
За звук в них отвечают 40 мм динамики. Насыщенное звучание с ровной сценой. Громкости хватает для разных сценариев. С увеличением громкости звук остается без хрипов и искажения. Передает детали инструментов и вокал. В играх достойно звучали фоновые эффекты.
Система активного шумоподавления уверенно отсекает внешние шума и с ней можно сосредоточиться на прослушивании подкастов и музыки при эксплуатации в общественном транспорте, самолете или на городских улицах.