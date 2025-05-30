Наушники Realme Buds T200 оценили в 18 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds T200, которая получила 12,4-мм динамические драйвера с сертификацией по стандарту Hi-Res Gold Label. Новинка также характеризуется активной системой шумоподавления (ANC) с эффективностью 32 дБ, двумя микрофонами для шумоподавления во время телефонных звонков, автономностью до 10 часов или до 50 часов с учётом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на несколько часов работы), защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, временем задержки 45 мс, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, приложением realme Link, а также тремя расцветками. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 18 долларов.

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