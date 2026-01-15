Наушники Redmi Buds 8 Lite оценили в 23 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 8 Lite, которые основаны на 12,4-мм динамическом драйвере с титановым напылением диафрагмы. Новинка характеризуется поддержкой кодеков SBC и AAC, системой активного шумоподавления до 42 дБ, двумя микрофонами с интеллектуальным алгоритмом AI ENC для распознавания голоса пользователя и подавления шума окружающей среды, чёрной, белой и синей расцветками корпуса, массой наушника 4,5 грамма, общей массой с учетом кейса 45 граммов, батареей ёмкостью 45 мАч у наушника и 475 мАч у зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с поддержкой профилей HFP, A2DP и AVRCP, режимом Bluetooth Low Energy, автономностью до 8 часов или до 36 часов с учётом зарядного кейса. Цена наушников на европейском рынке составляет 23 евро.