Наушники Redmi Buds 8 Lite оценили в 23 евро

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 8 Lite, которые основаны на 12,4-мм динамическом драйвере с титановым напылением диафрагмы. Новинка характеризуется поддержкой кодеков SBC и AAC, системой активного шумоподавления до 42 дБ, двумя микрофонами с интеллектуальным алгоритмом AI ENC для распознавания голоса пользователя и подавления шума окружающей среды, чёрной, белой и синей расцветками корпуса, массой наушника 4,5 грамма, общей массой с учетом кейса 45 граммов, батареей ёмкостью 45 мАч у наушника и 475 мАч у зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с поддержкой профилей HFP, A2DP и AVRCP, режимом Bluetooth Low Energy, автономностью до 8 часов или до 36 часов с учётом зарядного кейса. Цена наушников на европейском рынке составляет 23 евро.

Представлены наушники Nubia Alien Gaming TWS…
Компания Nubia пополнила ассортимент беспроводных игровых TWS-наушников моделью Alien Gaming TWS, одно из…
Huawei представила наушники FreeBuds Pro 5…
Huawei недавно представила обширную линейку новинок, куда вошли Mate 80, складной Mate X7 и планшет MateP…
Представлены наушники ASUS ROG Cetra Open Wireless…
Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью открытого типа ROG Cetra Open Wireless…
Обзор RAPOO VH650. Игровые наушники с 7.1 звуком и микрофоно…
Игровые наушники RAPOO VH650 оснащены динамиком 50 мм и поддерживают виртуальный 7.1 звук. Подсветка, инт…
Официально: наушники Realme Buds Air8 готовы к выходу…
Компания Realme подтвердила скорый релиз беспроводных наушников Buds Air8. Новинку представят в Индии уже…
Наушники Baseus Bass BP1 Pro оценили в 4 тысячи рублей …
Компания Baseus выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Bass BP1 Pro, которые обойдутся в 4 …
Наушники Acer Predator Galea 570 оценили в 150 евро…
Компания Acer объявила о выпуске беспроводных игровых наушников Predator Galea 570, которые основаны на 5…
Наушники Xiaomi Buds 6 оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников флагманской моделью Buds 6, которая может по…
realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлениемrealme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-ResОбзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.0 и Hi-Res
Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s ProБеспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro
Беспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank UltraБеспроводные наушники открытого типа. Обзор Nank Ultra
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor