Обзор Hoco EQ27. Наушники TWS с ИИ-переводчиком

На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор. В основании разъем USB-C. Крышка с магнитным креплением скрывает сами наушники и нишу для их установки.
У наушников классическое исполнение. Вытянутая ножка с контактной группой в основании, округлый корпус и вывод динамика с предустановленными силиконовыми амбушюрами.
Три пары с разными габаритами для подбора индивидуальной посадки. Сам вывод динамика с защитной металлической сеткой. Наушники с защитой IPX4, не боятся пота и легкого дождя.
Управление сенсорное, зона расположена на внешней части ножки. На касания реагирует корректно, в комплектной инструкции и в приложении описана схема и поддерживаемые действия.
В отдельной вкладке собраны возможности ИИ. Среди них режим переводчика с преобразованием речи или текста, перевод разговоров в реальном времени одним наушником, перевод голосовых и видео звонков, создание голосовых заметок, перевод по фото, синхронный перевод в реальном времени. Хорошие возможности для обучения языкам или для контактов во время путешествий.
Звуковая сцена с акцентом верхних частот, голоса звонкие и четкие, а вот низкие частоты выражены слабо. Лучше подходят для прослушивания подкастов и использования для голосовых вызовов. Запаса по громкости достаточно.
При этом оснащены группой из четырех микрофонов с поддержкой активного шумоподавления ANC. Несколько режимов работы с режимом прозрачности. При эксплуатации в общественном транспорте не слышны разговоре в салоне и шум двигателя.