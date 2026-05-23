Обзор Hoco EQ27. Наушники TWS с ИИ-переводчиком

Изучаемые сегодня наушники Hoco EQ27 относятся к доступному ценовому сегменту. Но при этом поддерживают ИИ-функции с переводчиком в реальном времени, а также активное шумоподавление ANC и ENC. Используют для соединения со смартфоном фирменное приложение и модуль Bluetooth 5.4.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона. Внутри нее размещены в зарядном кейсе, на контакты нанесены защитные заглушки. В комплекте две пары дополнительных силиконовых амбушюр, зарядный кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Зарядный кейс компактен и лаконичен. Легко помещается в кармане шорт. Серый цвет с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев.

На лицевой стороне логотип бренда и светодиодный индикатор. В основании разъем USB-C. Крышка с магнитным креплением скрывает сами наушники и нишу для их установки.

У наушников классическое исполнение. Вытянутая ножка с контактной группой в основании, округлый корпус и вывод динамика с предустановленными силиконовыми амбушюрами.

Три пары с разными габаритами для подбора индивидуальной посадки. Сам вывод динамика с защитной металлической сеткой. Наушники с защитой IPX4, не боятся пота и легкого дождя.

Софт

Управление сенсорное, зона расположена на внешней части ножки. На касания реагирует корректно, в комплектной инструкции и в приложении описана схема и поддерживаемые действия.Для соединения со смартфоном Hoco EQ27 использует модуль Bluetooth 5.4. Можно сразу прослушивать музыку после сопряжения, но полный набор возможности получаем после установки фирменного приложения. В главном окне идет переключение режимов работы системы активного шумоподавления, выбор пресета эквалайзера и изменение схемы сенсорного управления. Есть набор фоновых звуков для медитации и сна.

Тесты

В отдельной вкладке собраны возможности ИИ. Среди них режим переводчика с преобразованием речи или текста, перевод разговоров в реальном времени одним наушником, перевод голосовых и видео звонков, создание голосовых заметок, перевод по фото, синхронный перевод в реальном времени. Хорошие возможности для обучения языкам или для контактов во время путешествий.Наушники легкие, плотно сидят в ушах, при движении головой в сторону не выпадают. Можно использовать во время тренировок в зале или при прогулках на улице. Соединить можно с различными типами устройств, проблем в работе не будет.

Звуковая сцена с акцентом верхних частот, голоса звонкие и четкие, а вот низкие частоты выражены слабо. Лучше подходят для прослушивания подкастов и использования для голосовых вызовов. Запаса по громкости достаточно.

Итоги

При этом оснащены группой из четырех микрофонов с поддержкой активного шумоподавления ANC. Несколько режимов работы с режимом прозрачности. При эксплуатации в общественном транспорте не слышны разговоре в салоне и шум двигателя.Hoco EQ27 – недорогие TWS-наушники со ИИ-переводчиком, активным шумоподавлением ANC и ENC, сенсорным управлением, длительным временем автономной работы.