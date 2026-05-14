Наушники Realme Buds Air8 Pro готовы к выходу

Компания Realme объявила, что релиз беспроводных наушников Buds Air8 Pro состоится уже 22 мая в Индии. Производитель подтвердил наличие черной и белой расцветок, системы активного шумоподавления с эффективностью до 55 дБ и диапазоном подавления шумов до 5000 Гц, двух ЦАП, 11- и 6-миллиметровых драйверов, поддержки Hi-Res Audio Wireless и кодека LHDC, шести микрофонов с ИИ-шумоподавлением и VPU-датчиками костной проводимости, времени автономной работы до 12 или до 50 часов с учётом зарядного футляра, возможностью одновременного подключения к трем гаджетам, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, поддержки ИИ-функций NEXTAi, Ask AI и AI Translator. Ориентировочная цена наушников пока не раскрывается, но выпущенные в начале года Buds Air8 оценены в Индии в эквивалент 40 долларов.

