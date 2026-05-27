AirPods Max 2 2026: как Apple обновили флагманские полноразмерные наушники

Линейка полноразмерных наушников Apple долгое время оставалась без серьезных изменений. Поэтому выход AirPods Max 2 в 2026 году вызвал большой интерес не только у поклонников бренда, но и у тех, кто внимательно следит за рынком премиального аудио. Новая модель сохранила узнаваемый дизайн, однако внутри произошли заметные изменения. Apple сделала ставку на интеллектуальную обработку звука, улучшенное шумоподавление и более гибкую адаптацию под пользователя. Для тех, кто планирует AirPods Max 2 2026 купить в СПб, важно понимать: это не просто обновление ради нового чипа, а полноценная переработка пользовательского опыта.

Что изменилось в AirPods Max 2

Главным техническим обновлением стал процессор H2. Именно он отвечает за обработку звука в реальном времени и работу большинства интеллектуальных функций. Новые наушники Apple AirPods получили:

улучшенное активное шумоподавление;

адаптивное аудио;

персонализированное пространственное звучание;

поддержку Lossless через USB-C;

более стабильное Bluetooth-соединение;

улучшенное качество голосовых вызовов.

Особенно заметна разница при использовании наушников в шумной городской среде или в поездках.

Шумоподавление стало заметно эффективнее

Apple заявляет, что система ANC стала примерно в полтора раза эффективнее по сравнению с предыдущей моделью. На практике это ощущается сразу. AirPods Max 2 лучше справляются с низкочастотным шумом: гул метро, самолетов, кондиционеров и транспорта приглушается значительно сильнее. При этом музыка не теряет детализацию даже на умеренной громкости. Для офисной работы и длительных перелетов это один из самых заметных плюсов модели.

Адаптивное аудио и умные функции

Отдельного внимания заслуживает система адаптивного аудио. Наушники автоматически меняют баланс между режимом прозрачности и шумоподавлением в зависимости от окружающей обстановки. Если пользователь начинает разговор, функция Conversation Awareness снижает громкость музыки и усиливает голос собеседника. Это избавляет от необходимости постоянно снимать наушники. Во время звонков помогает технология Voice Isolation. Она фильтрует посторонние шумы и делает голос более разборчивым даже на улице или в транспорте.

Как звучат новые AirPods Max

Apple продолжает делать ставку на сбалансированное звучание без чрезмерного акцента на басах. AirPods Max 2 ориентированы не только на развлекательный контент, но и на качественное прослушивание музыки. Персонализированное пространственное аудио анализирует форму ушей и отслеживает положение головы, создавая объемную сцену. Особенно эффектно технология работает в фильмах и играх. Проводное подключение через USB-C позволяет слушать Lossless-аудио в формате 24 бит / 48 кГц с минимальной задержкой. Для владельцев сервисов с Hi-Res-контентом это важное обновление.

Дизайн остался узнаваемым

Внешне модель почти не изменилась. Apple сохранила алюминиевые чашки, стальную дугу и фирменную сетку оголовья. Амбушюры выполнены из мягкой пены с эффектом памяти и хорошо распределяют давление даже при длительном использовании. Вес остался довольно высоким — около 386 граммов, но посадка стала немного комфортнее за счет переработанного распределения нагрузки. В 2026 году доступны пять цветов:

Midnight;

Starlight;

Blue;

Purple;

Orange.

Автономность и зарядка

AirPods Max 2 работают до 20 часов с активным шумоподавлением и пространственным аудио. Показатель не рекордный для рынка, но стабильный для устройств такого класса. Быстрая зарядка остается удобной функцией: пяти минут хватает примерно на полтора часа прослушивания. Полный цикл занимает около двух часов.

Кому подойдут AirPods Max 2

Новая модель ориентирована на пользователей экосистемы Apple, которые активно используют iPhone, iPad и Mac. Интеграция между устройствами остается одним из главных преимуществ серии. AirPods Max 2 подойдут тем, кто:

часто работает в шумной среде;

много путешествует;

смотрит фильмы и сериалы в высоком качестве;

слушает музыку в Lossless-форматах;

ценит комфорт и стабильную работу беспроводных устройств.

Для пользователей, которые ищут премиальные наушники с акцентом на интеллектуальные функции и качественное шумоподавление, обновленная модель выглядит одним из самых интересных релизов Apple за последние годы.