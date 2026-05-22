Soundcore представила наушники Liberty 5 Pro с ИИ

Сегодня компания Anker представила новое поколение беспроводных наушников Soundcore Liberty Pro — модель Liberty 5 Pro. Это первые наушники компании с новым ИИ-процессором Thus AI, который Anker анонсировала в прошлом месяце. В этой модели он отвечает за улучшенное шумоподавление и более чистую передачу голоса во время звонков даже в шумной обстановке. Liberty 5 Pro стали первыми новыми наушниками серии после Soundcore Liberty 4 Pro, которые вышли в 2024 году с экраном на зарядном кейсе. Модель сохранила сенсорный LCD-экран на зарядном кейсе, однако теперь дисплей расположен снаружи для более удобного доступа. Его диагональ увеличилась до 0,96 дюйма, через экран можно менять уровень активного шумоподавления и включать режим прозрачности.

Использование процессора Thus немного сказалось на автономности — с включённым ANC наушники работают до 6,5 часа, а вместе с кейсом — до 28 часов. Взамен Anker обещает серьёзные улучшения в других аспектах. По словам компании, шумоподавление стало на 100% эффективнее по сравнению с Liberty 4 Pro, а качество голосовых звонков выросло благодаря более агрессивному подавлению окружающего шума. Для пользователей, которые хотят получить максимальную тишину даже в общественных местах, это шикарное нововведение, так как ранее никто подобные чипы не использовал. Вероятно, в обозримом будущем это станет фишкой компании, если шумоподавление действительно окажется настолько эффективным, как обещает бренд.