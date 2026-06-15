Rapoo представила недорогую гарнитуру VE3

Компания Rapoo представила беспроводную игровую гарнитуру VE3 — новинка получила довольно редкую для бюджетного сегмента особенность в виде модульной системы со съёмными аккумуляторами. В компании рассказали, что гарнитура оснащена сменными литиевыми аккумуляторными модулями ёмкостью 1500 мАч. По заявлению Rapoo, одного заряда хватает до 150 часов работы и на старте продаж в комплект входят сразу два аккумулятора, поэтому разряженный модуль можно мгновенно заменить на заряженный без подключения гарнитуры к кабелю. Также поддерживается зарядка во время использования, а система защиты включает контроль температуры, защиту от перенапряжения и короткого замыкания.

За звук отвечают 53-мм динамики с полимерной диафрагмой и титановым покрытием, а также неодимовая магнитная система. Внутренняя конструкция предусматривает независимую акустическую камеру, которая должна снижать вибрации корпуса и минимизировать частотные помехи. Кроме того, модель VE3 построена на двухпроцессорной архитектуре, сочетающей энергоэффективный контроллер и отдельный игровой аудиопроцессор C-Media. По данным Rapoo, такое решение обеспечивает задержку беспроводного соединения всего 15 мс. Также предусмотрен программный режим виртуального объёмного звучания 7.1 для более точного позиционирования звуков в играх. Гарнитура совместима с ПК, ноутбуками, мобильными устройствами, Nintendo Switch и консолями PlayStation — о Xbox информации нет.
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