Rapoo представила недорогую гарнитуру VE3

За звук отвечают 53-мм динамики с полимерной диафрагмой и титановым покрытием, а также неодимовая магнитная система. Внутренняя конструкция предусматривает независимую акустическую камеру, которая должна снижать вибрации корпуса и минимизировать частотные помехи. Кроме того, модель VE3 построена на двухпроцессорной архитектуре, сочетающей энергоэффективный контроллер и отдельный игровой аудиопроцессор C-Media. По данным Rapoo, такое решение обеспечивает задержку беспроводного соединения всего 15 мс. Также предусмотрен программный режим виртуального объёмного звучания 7.1 для более точного позиционирования звуков в играх. Гарнитура совместима с ПК, ноутбуками, мобильными устройствами, Nintendo Switch и консолями PlayStation — о Xbox информации нет.