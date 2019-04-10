Наушники Sony WH-XB700

Компания Sony выпустила новые наушники серии Extra Bass под названием WH-XB700.

Sony WH-XB700 комплектуются 30-миллиметровыми динамиками и могут пассивно блокировать окружающий звук в проводном режиме. Устройство имеет поворотную конструкцию, которая позволяет пользователям удобно носить их в наименьшем форм-факторе. Наушники также оснащены микрофоном для голосовых вызовов или для вызова встроенного помощника Amazon Alexa или Google Assistant. Наушники поступят в продажу начиная с 15 апреля, в крупных электронных магазинах и через все центры Sony. Стоимость наушников будет составлять 130 долларов.