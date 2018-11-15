Наушники V-MODA BassFit имеют глубокий бас и трехмерную звуковую сцену

V-MODA представила свои новые спортивные наушники BassFit - беспроводную модель, предназначенную для использования во время тренировок. Это первый набор беспроводных наушников, разработанных специально для пользователей фитнеса, расширяя линейку высококлассных аудио-продуктов V-MODA.

Новая модель имеет дизайн TriFit, который включает в себя крючки и плавники для надежной посадки. Гаджет имеет магнитные вкладыши для ушей, которые вместе образуют ожерелье вокруг шеи. Модель поддерживает как Qualcomm aptX, так и AAC и предлагает «обширную трехмерную звуковую сцену», несмотря на компактный размер. В наушниках используются Qualcomm aptX и AAC - кодеки Bluetooth, которые гарантируют более качественное беспроводное воспроизведение и делают их совместимыми с устройствами Android и iOS. 17-граммовый BassFit будет работать до 11 часов на одном заряде. Компания включила быструю зарядку, вы можете получить два с половиной часа батареи всего за 15 минут. V-MODA BassFit доступен в белом и черном цвету за 130 долларов США.