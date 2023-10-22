Наушники Vivo TWS Air 2 оценили в 19 долларов

Компания Vivo представила доступные беспроводные наушники TWS Air 2, которые оценены в 19 долларов. Новинка характеризуется дизайном в стиле Apple AirPods, 14,2-дюймовыми динамическими излучателями с настройкой от Golden Ears, поддержкой панорамного 3D-звука и глубокого погружения DeepX 3.0, поддержкой шумоподавления посредством искусственного интеллекта, временем задержки 55 мс, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, временем автономной работы до 6 часов без зарядного футляра и до 30 часов с зарядным кейсом, а также защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.

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