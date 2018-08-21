Названы ориентировочные цены на смартфоны Meizu 16X и Meizu 8X

После долгожданного анонса флагманских смартфонов Meizu 16 и 16 Plus нас ждет дебют не менее интересных моделей 16X и 8X, которые должны получить мощный чипсет Snapdragon 710. Сегодня в сети появились первые подробности о цене на эти устройства. Итак, Meizu 16X, которому прочат AMOLED-экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, будет стоить 290-365 долларов. Meizu 8X будет лишен этой технологии и довольствуется привычным дактилоскопом на задней панели. Разумеется, это скажется на цене – здесь ожидается диапазон от 220 до 290 долларов и конкуренция с Xiaomi Mi8 SE. При этом Meizu 8X станет первым смартфоном китайского производителя с вырезом в верху экрана. Дебют Meizu 16X состоится в сентябре, а вот выхода Meizu 8X придется подождать чуть дольше.