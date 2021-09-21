Neat Microphones представила микрофон Skyline

Сегодня компания Neat Microphones представила свой первый по-настоящему новый микрофон с тех пор, как Turtle Beach купила компанию в январе, и это совсем не то, что вы ожидали. Компания Neat представил микрофон под звучным названием Skyline (агрессивный ИИ из фильмов про Терминатора), конденсаторный USB-микрофон с довольно необычным дизайном корпуса, напоминающий небоскреб, но, честно говоря, довольно простой в плане возможностей и характеристик. Это слишком похоже на повседневное офисное оборудование для аудиоконференций, триммер для бороды или (если вы чувствуете себя офисным сотрудником высокого класса) ручку в чернильнице. Это, безусловно, далеко от причудливых виджетов и пчел, которые вы уже знаете по продуктовой линейке компании Neat.

С другой стороны, функциональность у Skyline достаточная, чтобы вы получали удовольствие от продукта. Микрофон создан для видеоконференцсвязи и подкастов, а 24-битный звук с частотой 96 кГц должен стать большим шагом вперед по сравнению со встроенным микрофоном вашего ноутбука. Большая кнопка отключения звука с подсветкой также должна быть очень полезна, когда вам нужно выйти из чата Zoom. Самым большим преимуществом Skyline может быть его цена в 70 долларов. Он потенциально предлагает более высокое качество вывода, чем Blue Yeti Nano 48 кГц в более доступной упаковке. С учетом сказанного, внешний вид может иметь значение — вы можете заплатить больше за Yeti (или новый AKG Ara), если вы стример или иным образом озабочены формой, а не функцией.