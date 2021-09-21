Neat Microphones представила микрофон Skyline

С другой стороны, функциональность у Skyline достаточная, чтобы вы получали удовольствие от продукта. Микрофон создан для видеоконференцсвязи и подкастов, а 24-битный звук с частотой 96 кГц должен стать большим шагом вперед по сравнению со встроенным микрофоном вашего ноутбука. Большая кнопка отключения звука с подсветкой также должна быть очень полезна, когда вам нужно выйти из чата Zoom. Самым большим преимуществом Skyline может быть его цена в 70 долларов. Он потенциально предлагает более высокое качество вывода, чем Blue Yeti Nano 48 кГц в более доступной упаковке. С учетом сказанного, внешний вид может иметь значение — вы можете заплатить больше за Yeti (или новый AKG Ara), если вы стример или иным образом озабочены формой, а не функцией.