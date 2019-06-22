Недорогая новинка Fly Life Sky

При габаритах 152,2 x 71,2 х 9,8 мм смартфоном можно удобно пользоваться одной рукой. Корпус выполнен из качественного пластика с ребристой структурой для снижения вероятности выскальзывания из рук. На задней стороне находится сканер отпечатков пальцев, служащий не только для быстрой разблокировки смартфона, но и для защиты важных данных в файлах и приложениях.Смартфон оснащён 5,34-дюймовым IPS-экраном с разрешением 960 х 480 пикселей и соотношением сторон 18:9. Работает новинка под управлением четырехъядерного процессора MediaTek MT 6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц и оснащена встроенным накопителем на 8 ГБ с возможностью расширения картой microSD объемом до 64 ГБ. Поддержка двух SIM-карт с поддержкой 4G LTE позволяет комбинировать услуги разных тарифов или операторов.Fly Life Sky работает под управлением Android 8.1 Oreo (Go Edition). Она включает оптимизированные приложения, занимающие меньше места в памяти устройства и экономнее использующие интернет-трафик. Эта версия Android создана специально для бюджетных смартфонов с небольшим объемом памяти.Стоимость флагмана составит 4900 тысяч рублей.