Недорогие наушники от компании Realme

Компания Realme представила свои первые наушники входящие в комплект с телефоном Realme U1 selfie.

Наушники подключаются к разъему 3.5 мм, что делает их совместимыми со всеми телефонами марки, а также с моделями других марок, которые все еще имеют аналоговый порт 3.5 мм.

Наушники Realme оптимизированы для басового тяжелого звука - 11-миллиметровые динамики обещают на 160% больше басов по сравнению со средними наушниками с 10-миллиметровыми динамиками. Материал оплетки провода сделан из кевлара, это сделано для прочности и долговечности провода.

Также наушники можно приобрести отдельно, стоимость будет составлять всего 7 долларов.