Недорогие спортивные часы Ego

Часы весят 42 грамма при размерах корпуса 55 х 48 х 15,8 мм.Что касается синхронизации со смартфоном, то гаджет Lenovo лишь уведомляет пользователя о звонках и сообщениях, но на дисплей часов информация не выводится. Диаметр дисплея равен 1,6 дюйма, разрешение неизвестно. Также в часах нет GPS-модуля. Батареи хватает на 20 дней.Смарт-часы Xiaomi стоят в два раза дороже. Lenovo Ego не имеет полноценной ОС. Однако гаджет контролирует качество сна, следит за сердечным ритмом, подсчитывает количество пройденных шагов и расстояние. Новинка защищена от воды (5 ATM).Стоимость новинки составит 1900 тысяч рублей.