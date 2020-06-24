Недорогой 5G-смартфон Huawei Enjoy 20 Pro вышел в продажу

Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфона Enjoy 20 Pro, который был представлен меньше недели назад. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 282 доллара, а вариант с 8/128 ГБ памяти обойдется в 325 долларов. Пользователь сможет выбрать из расцветок Magic Night Black, Dark Blue и Galaxy Silver.

Напомним, что смартфон оснащается производительной платформой MediaTek Dimensity 800 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G), 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и 180-герцевым сенсорным слоем, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт, расположенной в каплевидном вырезе фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48, 8 и 2 Мп, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и 3,5-мм разъемом для наушников.
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