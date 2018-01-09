Недорогой Bluboo D5 получит дизайн, как у Xiaomi Mi Mix 2

2018-01-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Bluboo D5; [76]
В сети появилась информация о недорогом смартфоне Bluboo D5, который копирует дизайн премиального Xiaomi Mi Mix 2. Смартфон оснастят дисплеем с минимальными отступами с трёх сторон и соотношением 18:9. Сообщается о 5,5-дюймовой панели производства Sharp. На задней панели будет размещен сканер отпечатков пальцев, логотип Bluboo и надпись Designed By – прямо как у смартфонов Mi Mix. Также отметим яркие расцветки и наличие 3,5-мм аудиоразъема. Цена Bluboo D5 должна составить около 100 долларов, а вот подробные характеристики и точная дата выхода будут объявлены позже.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешениемОбзор Acer RC271U. Безрамочный монитор с 2К-разрешением
Обзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистраторОбзор Stealth MFU 680. Компактный комбо-видеорегистратор
Обзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфиОбзор BQ Space X (BQ-5700L). Смартфон с дисплеем 18:9 и 20+8 Мп селфи
Обзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложенияОбзор Intel Core i7-7820X. Разгон, игровые тесты, рабочие приложения
Обзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSDОбзор GoodRAM CL100 240GB (SSDPR-CL100-240). Выбираем дешевый SSD
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27AC...
Предварительный обзор ASUS ProArt PA27ACСтоит сразу отметить, что данный монитор производитель создавал исключительно для профессионалов своего д...
Обзор Moleskine. Стильный блокнот...
Обзор Moleskine. Стильный блокнотК моему большому сожалению, запомнить все и держать у себя в голове абсолютно всю нужную информацию я не ...
Предварительный обзор Huawei MateBook D....
Предварительный обзор Huawei MateBook D.Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacB...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9Все мы знаем компанию Samsung, которая отлично себя показывает как на рынке смартфонов, так и на рынке те...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станция...
Обзор ORICO 6618SUS3. Лучшая Док-станцияСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании ORICO. Встречайте, перед в...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умом...
Обзор Spendee. Тратим деньги с умомКонтролировать личные расходы и доходы - очень важная задача, которая удается далеко не всем. Дело в том,...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A8 На протяжении достаточно длительного времени пользователи обсуждали выход мобильного телефона Samsung Gal...
Обзор trivago. Выбираем себе отель...
Обзор trivago. Выбираем себе отельВсе мы путешествуем по самым разным причинам - кто-то просто смотрит мир и получает от этого удовольствие...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие "за...
Обзор gmb audio MHS-EP-LHR. Неплохие Выбор внутриканальных наушников, в народе их называют «затычками» и такое название лично мне нравится куд...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шут...
Обзор Guns of Boom. Лучший мобильный шутСовременный рынок игровых продуктов существенно изменился - если ранее пользователи спокойно играть в как...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor