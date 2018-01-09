Недорогой Bluboo D5 получит дизайн, как у Xiaomi Mi Mix 2

В сети появилась информация о недорогом смартфоне Bluboo D5, который копирует дизайн премиального Xiaomi Mi Mix 2. Смартфон оснастят дисплеем с минимальными отступами с трёх сторон и соотношением 18:9. Сообщается о 5,5-дюймовой панели производства Sharp. На задней панели будет размещен сканер отпечатков пальцев, логотип Bluboo и надпись Designed By – прямо как у смартфонов Mi Mix. Также отметим яркие расцветки и наличие 3,5-мм аудиоразъема. Цена Bluboo D5 должна составить около 100 долларов, а вот подробные характеристики и точная дата выхода будут объявлены позже.