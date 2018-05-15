ПК-корпус SilentiumPC Armis AR1 оборудован «глухими» боковыми стенками

Представлен недорогой ПК-корпус SilentiumPC Armis AR1, который оборудован «глухими» боковыми стенками. Сообщается о применении материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также есть семь посадочных мест для карт расширения. Внутри можно разместить два 3,5-дюймовых накопителя и три накопителя в форм-факторе 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 415 * 371 * 193 мм. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Оценивается корпус SilentiumPC Armis AR1 в 20 евро.