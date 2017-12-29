Недорогой ZTE Blade A520C вышел в России

Компания ZTE Mobile Devices дала старт российским продажам смартфона ZTE Blade A520C, который уже доступен по рекомендованной розничной цене 6 990 рублей. Новинку оснастили 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720:1280 пикселей), четырехъядерным процессором Qualcomm на базе ARM Cortex-A7, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2400 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 2.0, поддержкой двух SIM-карт и сетей LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАСС. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой MiFavor 4.2 UI.