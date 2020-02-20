Недорогой смартфон Google Pixel 4A показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital совместно с Concept Creator показали рендеры смартфона Pixel 4A, выход которого ожидается в ближайшие месяцы. Устройству прочат 5,7-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+, врезанную в дисплей фронтальную камеру, восьмиядерный чипсет Snapdragon 730 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, одинарную камеру в квадратном блоке, сканер отпечатков пальцев на задней панели и предустановленную операционную систему Android 10. А вот поддержки сотовых сетей пятого поколения в смартфоне не будет.