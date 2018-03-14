Недорогой смартфон Huawei Nova 2 Lite получил двойную камеру

Компания Huawei представила смартфон Nova 2 Lite, дизайн которого можно спутать с Honor 9 Lite, однако начинка у моделей разная. Новинку оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, процессором Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, сдвоенной основной камерой на 13 и 2 Мп, 8 Мп камерой для селфи, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной ОС Android Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Размеры устройства равны 158,3:76,7?7,8 мм при массе 155 г. Цена Nova 2 Lite на Филиппинах составляет 190 долларов. Когда аппарат появится на других рынках, пока не сообщается.