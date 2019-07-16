Недорогой смартфон LG Harmony 3 показали на рендере

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс опубликовал изображение передней панели смартфона LG Harmony 3, который еще не был представлен официально. Несмотря на то, что аппарат явно получит уменьшенные в сравнении с предшественником рамки, подобный дизайн к середине 2019 года воспринимается как несколько устаревший. Сообщается, что смартфон получит пользовательский интерфейс LG UX 8.0, который применяется в новых смартфонах LG, вроде топового G8 ThinQ. Цена LG Harmony 3 окажется меньше 200 долларов. LG Harmony 2, например, стоит сейчас 140 долларов.