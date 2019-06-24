Недорогой смартфон Lenovo Z6 получит SoC Snapdragon 730

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что смартфон Lenovo Z6 получит топовый чипсет Snapdragon 855. Сегодня вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг заявил, что эти слухи не соответствуют действительности и на самом деле аппарат будет основан на новенькой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 730. Ранее была подтвержден тройная основная камера с главным датчиком изображения производства Sony и системой искусственного интеллекта. Также слухи приписывают Lenovo Z6 аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.