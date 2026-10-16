Складной смартфон iPhone Duo раскупили за полчаса

Компания Apple начала прием предзаказов на складной смартфон iPhone Duo и уже через полчаса новинка была недоступна. Теперь ближайший срок доставки на официально сайте Apple сдвинут на 25 января, то есть, на три месяца. При этом, счастливчики, успевшие сделать предзаказ, получат свои смартфоны 23 октября, в день старта продаж. Отметим, что прием предзаказов стартовал более чем в 70 странах.

Напомним, что оцененный от 2000 долларов iPhone Duo получил фирменный 2-нанометровый процессор A20 Pro с дополнительным чипом Display Engine, 5,4-дюймовый внешний экран, 7,6-дюймовый внутренний дисплей (оба с поддержкой ProMotion, Always On, стилуса Apple Pencil с USB-C и пиковой яркостью 3000 нит), встроенный в боковую кнопку Touch ID, конструкцию с титановым сплавом, защитное стекло Ceramic Shield, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, две батареи с автономностью 21 час воспроизведения видео, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 48 Мп и 48 Мп (сверхширик), а также две фронтальные камеры, одна из которых подэкранная.