RedMagic 12 Pro+ Deuterium Transparent Ice Blue появился в продаже

Компания Red Magic дала старт китайским продажам флагманского смартфона Red Magic 12 Pro+ в специальной расцветке Deuterium Transparent Ice Blue. За новинку просят эквивалент 1180 долларов за единственную версия памяти с 16/512 ГБ. Напомним, что данная расцветка отличается полупрозрачной задней панелью, через которую можно разглядеть некоторые компоненты – например, жидкостную систему охлаждения.

Смартфон также оснащается топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, 6,85-дюймовым OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 185 Гц, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой девятого поколения и чипом G1 для оптимизации изображения, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки, системой охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин, системой жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.