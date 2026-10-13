iPhone 18 Pro очень хорошо продаётся в Китае

Аналитики расходятся во мнениях относительно продаж iPhone 18 Pro. С одной стороны, в Китае новые модели продаются лучше, чем iPhone 17 Pro годом ранее. С другой — Apple, по сообщениям СМИ, сокращает заказы на комплектующие из-за слабого спроса. Однако эксперты JP Morgan считают, что поводов для беспокойства нет. В своей записке для инвесторов аналитики объяснили сокращение производства обычной корректировкой, характерной для Apple после крупного запуска новых смартфонов. По их мнению, на ситуацию повлиял разделённый запуск линейки — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представили в сентябре, тогда как базовые модели iPhone 18 выйдут только в начале следующего года.

В JP Morgan также подтвердили данные из Китая — спрос на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max действительно выше, чем на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max за аналогичный период прошлого года. Впрочем, разница не слишком велика. Часть покупателей предпочитает дождаться выхода базового iPhone 18, который традиционно пользуется наибольшей популярностью среди смартфонов Apple. Аналитики прогнозируют, что отсутствие этой модели приведёт к снижению выручки от продаж iPhone на 2%. При этом не все покупатели готовы ждать следующего года, что могло положительно сказаться на спросе на iPhone 18 Pro. При этом смартфоны серии iPhone 17 Pro по-прежнему хорошо продаются, несмотря на то, что Apple уже убрала их из своего официального интернет-магазина. Но на складах запасы всё ещё есть и их распродают.