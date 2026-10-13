iPhone 18 Pro очень хорошо продаётся в Китае

В JP Morgan также подтвердили данные из Китая — спрос на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max действительно выше, чем на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max за аналогичный период прошлого года. Впрочем, разница не слишком велика. Часть покупателей предпочитает дождаться выхода базового iPhone 18, который традиционно пользуется наибольшей популярностью среди смартфонов Apple. Аналитики прогнозируют, что отсутствие этой модели приведёт к снижению выручки от продаж iPhone на 2%. При этом не все покупатели готовы ждать следующего года, что могло положительно сказаться на спросе на iPhone 18 Pro. При этом смартфоны серии iPhone 17 Pro по-прежнему хорошо продаются, несмотря на то, что Apple уже убрала их из своего официального интернет-магазина. Но на складах запасы всё ещё есть и их распродают.