Недорогой смартфон Mi Note 3

Компания Xiaomi выпустила классический смартфон. Teclast F5 входит 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD. При толщине корпуса 13 мм и весе 1,08 кг он лишь немного крупнее и тяжелее рядового планшета. Экран поворачивается на 360 градусов, так что устройство можно использовать в нескольких режимах. Например, его можно поставить «палаткой» чтобы смотреть фильмы или превратить в полноценный планшет. Внутри поместились четырёхъядерный процессор от Intel, 8 ГБ оперативной памяти, быстрый SSD-накопитель на 128 ГБ и аккумулятор, обеспечивающий до 5 часов автономной работы. Стоимость смартфона составит 20000 тысяч рублей.