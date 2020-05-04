Недорогой смартфон iQOO Neo3 можно предзаказать с полугодовой гарантией

Совсем недавно в Китае стартовали продажи смартфона iQOO Neo3, который может похвастаться топовыми характеристиками по доступной цене. За полчаса доход от продаж iQOO Neo3 стал рекордным для компании. Он превысил 100 млн юаней или 14 млн долларов. Сейчас же на новинку снова открыт предзаказ, где в данный момент пользователи получают дополнительные шесть месяцев гарантии (всего 18 месяцев). Снова в продажу смартфон поступит завтра.

Гаджет оснастили топовым чипсетом Snapdragon 865, 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 6,57-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и кадровой частотой 144 Гц, системой охлаждения 11-го поколения, основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой 44-Вт зарядкой.