Neffos P1 со встроенным лазерным проектором

В отличие от пикопроекторов в старых смартфонах с проектором (Samsung Galaxy Beam, например), проектор, встроенный в Neffos P1 – лазерный, что позволяет использовать его даже не в темноте. Он использует микро электромеханическую систему (MEMS) для комбинации изображений трёх цветов. Проектор будет с встроенной системой трапецеидальной коррекции. С расстояния в 0,5 м он может выдавать 20" картинку, а с 5,1 м – уже 200" изображение (5 м). Контрастность изображения составляет 5000:1, охват NTSC – 150%. Аккумулятор на 4000 мАч, встроенный в смартфон, позволяет использовать проектор на протяжении 4 часов без подзарядки (данные производителя). О стоимости смартфона пока неизвестно.