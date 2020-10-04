Некоторые из функций Microsoft Surface Laptop Go просочились

Microsoft планирует выпустить новый ноутбук Surface среднего класса, который будет доступен по цене.

Surface Laptop среднего класса от Microsoft, который должен появиться на рынке в ближайшем будущем, будет официально называться Surface Laptop Go. Он будет оснащен 12,45-дюймовым ЖК-дисплеем PixelSense с разрешением 1532 x 1024 пикселей.

Microsoft Surface Laptop Go скорее всего, будет оснащен процессором Intel Core i5 10-го поколения с ID 1035G1. Также поставляться с 4/8 ГБ оперативной памяти в сочетании с вариантами хранения 64/128/256 ГБ. Вариант внутренней памяти Surface Laptop Go объемом 64 ГБ - это eMMC.

Surface Laptop Go получит следующие разъемы: USB-A, USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм, порт Surface Connect и время автономной работы около 13 часов.
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