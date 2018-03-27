Немцы рассекретили характеристики Huawei P20 и Huawei P20 Pro

В сеть утекли фотографии с характеристиками флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, официальный анонс которого состоится через несколько часов. Источником утечки стал немецкий ритейлер Saturn. Итак, старшую модель оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки зарядки SuperCharge, а также защит от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo.

Стандартная модель Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч. По данным все того же ритейлера, Huawei P20 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти будет стоить 679 евро, а Huawei P20 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти обойдется в 899 евро.