Немецкий Amazon рассекретил смартфон OnePlus 6

Немецкий Amazon случайно раскрыл характеристики флагманского смартфона OnePlus 6, который еще не был представлен официально. Аппарат получил 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, двойную основную камеру на 16 и 20 Мп с оптической стабилизацией, аккумулятор 3300 мАч, водоотталкивающее покрытие, а также операционную систему Android 8.1. Цена версии с 64 ГБ памяти составит 520 евро, а модель с 128 ГБ обойдется в 570 евро. Старт продаж в Германии состоится 22 мая. Аппарат выйдет в двух расцветках: Midnight Black и Mirror Black.