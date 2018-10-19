Необычный смартфон iPhone XS Skeleton

Компания iPhone XS Skeleton выпустила стильный смартфон с хорошей начинкой. Запас хода – 30 часов. Детали часов покрыты золото 999 пробы, а циферблат защищен сапфировым стеклом. Остальная часть задней панели украшена декоративными шестеренками из титана, золота или розового золота (в зависимости от версии). В основе лежит iPhone XS/XS Max в версии на 256 или 512 ГБ.Издание iPhone XS Skeleton включает швейцарский часовой механизм ETA Unitas 6498-1, доработанный специалистами Caviar и вписанный в заднюю поверхность смартфона. Циферблат часов прозрачный (чтобы можно было наблюдать за работой механизма), а колесико для завода выведено на торец. Стоимость составит 400 000 тысяч рублей.