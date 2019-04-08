Необычный телевизор - Bang & Olufsen Beovision Harmony

Новый OLED-телевизор Bang & Olufsen Beovision Harmony совершенно не похож ни на один телевизор, который мы когда-либо видели. Дизайн датского бренда сочетается с растущей тенденцией скрывать телевизор из виду и превращая в мебель.

Его сердцем является 77-дюймовая OLED-панель от LG.Он имеет дубово-алюминиевые лицевые панели, которые первоначально частично закрывают экран. При активации панели разворачиваются вниз, как крылья бабочки, чтобы показать экран телевизора, когда он одновременно поднимается до удобной высоты просмотра. Выключите его, и все они вернутся в это положение покоя с динамиками, готовыми к использованию в качестве обычной звуковой системы.

Bang & Olufsen Beovision Harmony обойдется в 18 500 евро.