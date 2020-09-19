Неттоп DeskMini X35G на Intel Ice Lake оценен в $400

Китайская компания MINISFORUM представила неттоп DeskMini X35G, который получил корпус с размерами 136,5:121,5:40,5 мм. Новинка характеризуется двухъядерным процессором Core i3-1005G1 (платформа Intel Ice Lake) с тактовой частотой 1,2–3,4 ГГц и графикой Intel UHD, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, поддержкой твердотельного модуля M.2 2280 NVMe SSD (PCIe 3.0 х4) и 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0, слотом microSD, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet (RJ45), поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, портом Thunderbolt 3 на разъеме USB Type-C, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort, портами USB 3.1 Gen2 и USB 2.0, а также 3,5-мм разъемом. В рамках краудфандинговой кампании DeskMini X35G обойдется от 400 долларов.