Неттоп EliteMini BOX X400 получил CPU AMD Ryzen 7 PRO 4750G

Китайская компания MINISFORUM представила неттоп EliteMini BOX X400, который может похвастаться высокой производительностью в корпусе с размерами 155:152:61 мм. Новинка характеризуется процессорами AMD вплоть до восьмиядерного Ryzen 7 Pro 4750G с тактовой частотой до 4,4 ГГц и встроенной графикой Radeon, двумя слотами для оперативной памяти DDR4-3200 SODIMM, коннекторами М.2 для твердотельных модулей M.2 2280 PCIe 3.0 x4 SSD и M.2 2242 SATA SSD, разъемом М.2 для модуля Wi-Fi на контроллере Intel AX200, слотом для 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, слотом для карт памяти microSD, четырьмя портами USB 3.0 Type-A и аудиогнездами. Старт продаж ПК намечен на ноябрь, но цены пока не раскрываются.

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