Неттоп Librem Mini v2 получил CPU Intel Core i7-10510U

Компания Purism представила компактный ПК Librem Mini v2, который работает под управлением PureOS с ядром Linux. Новинка характеризуется размерами 128:128:38 мм, четырехъядерным чипом Intel Core i7-10510U (Comet Lake) с тактовой частотой до 4,6 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в двух модулях SO-DIMM, 2,5-дюймовым накопителем или твердотельным накопителем с интерфейсом SATA 3.0, твердотельным модулем M.2 2280 PCIe NVMe или SATA 3.0, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, модулями Wi-Fi 802.11n (2,4/5,0 ГГц) и Bluetooth в качестве опции, четырьмя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0, разъёмом USB 3.1 Type-C, гнездом для сетевого кабеля, 3,5-мм разъемом для наушников, а также интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Цена на неттоп стартует от 700 долларов.