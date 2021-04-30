Неттоп MINISFORUM TL50 построен на Intel Tiger Lake

Китайский производитель MINISFORUM пополнил ассортимент неттопов моделью TL50, которая появится в продаже этим летом по цене от 650 долларов. Новинку оснастили процессорами Intel Tiger Lake (начиная с 4-ядерного 8-поточного Core i5-1135G7 с тактовой частотой от 2,4 ГГц до 4,2 ГГц и графикой Intel Iris Xe), 12 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем М.2 PCIe объемом 512 ГБ, слотами для двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных, модулем Wi-Fi 5, двухпортовым сетевым контроллером 2.5 Gigabit Ethernet, разъемами HDMI 2.0, DisplayPort и Thunderbolt 4, четырьмя интерфейсами USB 3.0 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, набором аудиогнезд, корпусом с габаритами 149,6:149,6:55,5 мм и предустановленной ОС Windows 10 Home.