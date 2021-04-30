Неттоп MINISFORUM TL50 построен на Intel Tiger Lake

Китайский производитель MINISFORUM пополнил ассортимент неттопов моделью TL50, которая появится в продаже этим летом по цене от 650 долларов. Новинку оснастили процессорами Intel Tiger Lake (начиная с 4-ядерного 8-поточного Core i5-1135G7 с тактовой частотой от 2,4 ГГц до 4,2 ГГц и графикой Intel Iris Xe), 12 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем М.2 PCIe объемом 512 ГБ, слотами для двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных, модулем Wi-Fi 5, двухпортовым сетевым контроллером 2.5 Gigabit Ethernet, разъемами HDMI 2.0, DisplayPort и Thunderbolt 4, четырьмя интерфейсами USB 3.0 Type-A и двумя USB 2.0 Type-A, набором аудиогнезд, корпусом с габаритами 149,6:149,6:55,5 мм и предустановленной ОС Windows 10 Home.

Комментарии и отзывы MINISFORUM TL50
Новости:
Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox 540

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox 540, который ориенти...
Представлен ПК-корпус Antec Performance P7 Neo

Компания Antec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Performance P7 Neo, которая ориентиров...
Представлен полуоткрытый корпус Apexgaming G3

Компания Apexgaming представила компьютерный корпус G3, который отличается полуоткрытой конструкцией. Нов...
Представлен ПК-корпус Antec P7 Neo

Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P7 Neo, который предназначен для создания тихой игр...
Antec представила бесшумный корпус P82 Silent

Компания Antec представила бесшумный корпус P82 Silent. Корпус выполнен в минималистичном дизайне. ...
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и AndroidОбзор Nebula Mars II Pro. Портативный проектор со встроенной акустикой и Android
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзоромОбзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Анонсирован 49-дюймовый монитор Acer EI4...
Анонсирован 49-дюймовый монитор Acer EI4Acer намерена выпустить 49-дюймовый монитор Acer EI491CRG9. ...
Грядущий смартфон Sony Xperia 1 III полу...
Грядущий смартфон Sony Xperia 1 III полуКомпания Sony проведет мероприятие 14 апреля, на котором компания анонсирует флагман Sony Xperia 1 III, а...
Первые наушники на солнечной энергии - U...
Первые наушники на солнечной энергии - UШведский бренд Urbanista представил беспроводные наушники Los Angeles - это первые наушники на солнечной ...
Alphacool представила четыре новых радиа...
Alphacool представила четыре новых радиаКомпания Alphacool представила четыре новых радиатора для СЖО. ...
Устройство iQOO Neo5 дебютирует в Китае...
Устройство iQOO Neo5 дебютирует в КитаеПодтвердилась дата запуска нового смартфона iQOO Neo5 в Китае. В своем блоге, iQOO указала дату на 16 мар...
Бренд Pringles представит игру в формате...
Бренд Pringles представит игру в форматеЭтой весной Pringles окончательно переместит всех в виртуальное пространство и презентует первый в мир...
Предстоящий игровой телефон Redmi выйдет...
Предстоящий игровой телефон Redmi выйдетКомпания Realme анонсировала Realme GT Neo как первый в мире телефон на базе 6- нм чипсета Dimensity 1200...
Смартфон Moto G100 получит SoC Snapdrago...
Смартфон Moto G100 получит SoC SnapdragoВ базе бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Moto G100, который еще не был представлен оф...
Huawei получила патент на новую беспрово...
Huawei получила патент на новую беспровоТехнология беспроводной зарядки в последнее время пользуется повышенным спросом на рынке и практически во...
Как выбрать аксессуары для Honor Watch M...
Как выбрать аксессуары для Honor Watch MМногие думают, что выбрать ...
Samsung Galaxy S20 FE на Exynos 990 сним...
Samsung Galaxy S20 FE на Exynos 990 снимВыпущенный в сентябре прошлого года смартфон Samsung Galaxy S20 FE получил две версии: 4G на фирменной пл...
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit...
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitНесмотря на то, что рынок фотоаппаратов развивается не так быстро, как сегмент смартфонов или компьютерны...
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники Обзор HIPER TWS Nofa. Легкие и компактные беспроводные наушники
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor