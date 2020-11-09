Неттоп Shuttle XPC Slim XH410G получил 3-литровый корпус

Компания Shuttle пополнила ассортимент компактных ПК моделью XPC Slim XH410G, которая заключена в корпус размерами 250:200:78,5 мм и объемом в 3 литра. Новинка характеризуется процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) в исполнении LGA 1200 с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 65 Вт, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666/2933 SO-DIMM в двух модулях, слотом PCI-Express 3.0 х16 для видеокарты с габаритами 208:120:30 мм, слотом для 2,5-дюймового накопителя, поддержкой твердотельного модуля M.2 2280 с интерфейсом PCIe x4, SATA 3.0 или комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth в виде карты M.2, аудиогнёздами, тремя портами USB 3.2 Gen1 и тремя USB 2.0, разъёмом Gigabit LAN, а также интерфейсами D-Sub и HDMI 2.0a. Неттоп продается как barebone-система по цене от 244 евро.

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