Неттоп TOPTON получил 8-ядерный CPU Core i9-10885H

Сетевые источники сообщают о доступности нового неттопа TOPTON, который предлагает высокую производительность при небольших габаритах. Новинка характеризуется восьмиядерным чипом Intel Core i9-10885H семейства Comet Lake с графикой Intel UHD и тактовой частотой до 5,3 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, твердотельным модулем M.2 2280 NVMe до 2 ТБ и 2,5-дюймовым накопителем с интерфейсом Serial ATA 3.0, двухпортовым контроллером Gigabit Ethernet, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, корпусом с размерами 146:150:66 мм, двумя портами USB 3.0 и симметричным разъёмом USB Type-C спереди, двумя портами USB 3.0, двумя USB 2.0, интерфейсами HDMI и DisplayPort, двумя гнездами для сетевых кабелей и 3,5-мм разъемом сзади. Цена на неттоп стартует от 340 долларов.