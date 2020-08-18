Ningmei Soul GI6 на AMD Ryzen 5 2600 оценен в $260

Xiaomi Youpin пополнила ассортимент настольных ПК моделью Ningmei Soul GI6, который основан на процессоре AMD Ryzen 5 2600. Новинка характеризуется тремя версиями: Share, Fun и Enjoy. Первая оснащается графическим ускорителем Radeon RX 550 c 4 ГБ видеопамяти, 8 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 180 ГБ. Вариант получил видеокарту Radeon RX 590 с 8 ГБ памяти, SSD на 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. Наконец топовая версия получила адаптер Radeon RX 590 Fun, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель ёмкостью 512 ГБ. Все ПК построены на материнской плате ASUS на базе A320. Также отметим довольно яркий корпус с прозрачной боковой панелью и окошком на передней панели. Компьютер уже можно приобрести на площадке Xiaomi Youpin по цене от 260 долларов.

Комментарии и отзывы Ningmei Soul GI6
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