No.1 DT08 и его функции

В походе часы будут полезны благодаря встроенному барометру, альтиметру и компасу. Кроме того, они служат в качестве будильника, сообщают о новых уведомлениях и звонках на смартфоне и время от времени советуют ходить, если человек ведет сидячий образ жизни. No.1 DT08 — смарт-часы с круглым цветным дисплеем, которые умеют отслеживать сердечный ритм и способны распознавать разные виды спорта, включая ходьбу, бег, футбол, баскетбол, езду на велосипеде и альпинизм. Также они защищены от воды и песка по стандарту IP67. Встроенный аккумулятор на 350 мАч обеспечит, по словам производителя, до 20 дней ежедневного использования.О стоимости новинки пока неизвестно.