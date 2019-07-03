No.1 DT28 и его функции

По заверениям производителя, одного заряда встроенного аккумулятора хватает на неделю автономной работы часов в обычном режиме. Они имеют все популярные функции фитнес-трекеров, включая отслеживание физической активности и измерение сердечного ритма. Среди дополнительных возможностей устройства — оповещение о входящих звонках и сообщениях, удаленное управление камерой смартфона и воспроизведением музыки, будильник и секундомер.No.1 DT28 — смарт-часы с классическим дизайном, что делает их отличным аксессуаром для повседневного использования как на тренировках, так и в офисе. Они оснащены 1,54-дюймовым дисплеем, а их корпус защищён по стандарту IP68, так что влага и пыль им не страшны.О стоимости новинки пока неизвестно.