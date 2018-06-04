Смарт-часы No.1 F13 выдерживают погружение на глубину до 50 метров

Анонсированы новые смарт-часы с сапфировым стеклом No.1 F13. Новинка No.1 F13 выполнена в прочном корпусе с защитой от ударов, перепадов давлений, коррозии и царапин, а также выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Они смогут измерять пульс пользователя, отслеживать количество пройденных шагов, преодолённую дистанцию, фазы сна и сожжённые калории. Часы соединяются со смартфонами под управлением iOS и Android с помощью фирменного мобильного приложения. О стоимости устройства пока не сообщается.