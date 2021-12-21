Noise представил новый смарт-браслет Champ Kid

Noise представил новый смарт-браслет Champ Kid, это устройство создано специально для детей обеспечивающий время автономной работы до 7 дней.

Другие примечательные характеристики включают рейтинг водонепроницаемости IP68, поддержку приложения NoiseFit и даже отслеживание сна. Помимо отслеживания циклов сна, умный браслет даже предлагает подсказки, которые помогают детям сформировать здоровые привычки, например напоминать им пить воду, планировать время учебы и время приема пищи.

Устройство весит всего 18 граммов, а поддерживает отслеживание физической активности, а также поддерживает 12 спортивных режимов. Дети могут настроить смарт-браслет с 50 циферблатами в соответствии со своими предпочтениями. Noise Champ Kid доступен в нескольких цветовых вариантах: Carbon Black, Peppy Blue и Candy Pink.
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