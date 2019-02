Nokia 1 Plus и его функции

Nokia 1 Plus под управлением Android Go получит 5-дюймовый LCD-экран с разрешением qHD (213 ppi), процессор MediaTek MT6739WW, единственную тыльную камеру, модули Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE. Сканер отпечатков пальцев, судя по всему, не предусмотрен.Пока всё внимание СМИ приковано к грядущему смартфону Nokia 9 PureView с пятью камерами, HMD Global регистрирует в разных странах и более доступные смартфоны. В американском ведомстве FCC был сертифицирован аппарат Nokia 1 Plus (TA-1123). Он оснащен аккумулятором на 2500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 5 Вт. Сообщается также о комплектации гаджета USB-кабелем (CA-10W) длиной один метр и проводными наушниками WH-108 с проводом длиной 1,5 метра.Стоимость смартфона составит 100 долларов.