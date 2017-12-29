Nokia 1 за 6000 рублей

Появилась информация о том, что смартфон Nokia 1 будут продавать за 6000 рублей и что это будет самый доступный смартфон на рынке от этой компании. Конечно, за 6000 рублей можно найти массу китайских мобильных телефонов, которые тоже неплохо будут себя показывать в плане игр и развлечений, но если вы хотите получить известный бренд и более-менее приличное качество сборки, то стоит обратить внимание именно на эту модель. Плюс, стоит понимать, что такой продукт будет в случае чего проще отремонтировать, купить на него аксессуары и чехлы. Ждем официального релиза и тогда можно будет говорить о возможностях устройства и конкуренции с другими смартфонами. А пока что это лишь слух, который компания еще не подтвердила. Правда, есть мнение, что производители сами сливают такую информацию ради пиара бесплатного.